Col carroattrezzi rubato asportano bancomat, ripresi dai passanti: il video

Immediatamente è scattato l’allarme ai carabinieri, ma dei ladri non c’era già più traccia al loro arrivo. Nel territorio sono scattati posti di blocco, che però hanno dato esito negativo. Il colpo, come detto, è stato immortalato da alcuni passanti, che hanno ripeso un uomo con una felpa rossa ed un cappuccio salire poi alla guida del carroattrezzi, risultato rubato. Video già consegnato ai carabinieri che questa mattina acquisiranno anche quelli delle telecamere di sicurezza della banca, per avere ulteriori elementi che portino ad individuare gli autori del colpo.

Ancora da quantificare il bottino del furto, sicuramente ben preparato, visto che in zona sono presenti anche altre due banche ma i ladri hanno scelto di colpire proprio l’Unicredit. Particolare la scelta del giorno infrasettimanale in cui hanno agito: spesso gli assalti ai bancomat vengono compiuti di venerdì sera, quando gli Atm sono appena stati caricati di contanti in vista del fine settimana. In questo caso, invece, il colpo è avvenuto di giovedì.