Cocaina tra i vestiti per l’amico ricoverato in ospedale, denunciato grazie alle telecamere

Grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’ospedale, i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare lo spoletino che aveva tentato di far avere di nascosto la droga ad un suo coetaneo. Entrambi, tra l’altro, sono poi risultati essere noti alle forze dell’ordine. Il trentenne, quindi, è stato denunciato a piede libero per tentato spaccio. Una brillante operazione per l’Arma spoletina resa possibile grazie alla piena collaborazione con il personale sanitario.