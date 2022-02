Cocaina nascosta vicino al cimitero, arrestato il primo giorno in Italia - Tuttoggi

Tre arresti e due denunce, Polizia di Stato sequestra cocaina, hashish e marijuana. Cocaina nascosta vicino al cimitero, arrestato anche ternano

Nel corso dell’attività di queste ultime settimane della Polizia di Stato di Terni – nello specifico, i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore Bruno Failla – sono state arrestate tre persone e denunciate due, in varie operazioni della Sezione Anti-droga della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, che hanno portato al rinvenimento e sequestro di oltre 3 etti di stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana.

Cocaina vicino al cimitero

Durante i servizi di osservazione e pedinamento due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e spaccio in quanto sorpresi mentre cedevano dello stupefacente, parte del quale era stato occultato poco prima, tra le sterpaglie nei pressi del cimitero comunale. I due, entrambi cittadini albanesi di 27 e 29 anni (uno appena arrivato in Italia, proprio il giorno prima dell’arresto e l’altro domiciliato in un hotel di Perugia), sono stati fermati a bordo dell’auto con la quale erano arrivati a Terni e, durante la perquisizione, dietro lo sportellino del carburante, sono stati rinvenuti degli involucri di droga, risultata essere cocaina, come quella occultata nelle sterpaglie, per un totale di 43 ovuli dal peso di circa 25 grammi. Al termine della direttissima, è scattato per entrambi il divieto di dimora a Terni.

Arrestato anche un ternano

L’altro arresto riguarda un ternano di 34 anni, con un precedente per droga, trovato – a seguito di perquisizione domiciliare – con oltre 180 grammi, tra hashish e cocaina e con un bilancino di precisione. Per lui, il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

Due denunce

I due denunciati in stato di libertà sono un 30enne di Napoli ed un ternano di 28 anni, ai quali sono stati sequestrati in totale 60 grammi di marijuana, oltre 40 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina.