Cliente non vuole pagare il conto in hotel a Corciano | Denunciato dalla Polizia - Tuttoggi

Blitz della Polizia in hotel a Corciano. Cliente denunciato: aveva cellulari rubati e precedenti per truffa, minacce e spaccio

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso una struttura alberghiera nel territorio di Corciano, dove il personale addetto alla reception ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato per alcune irregolarità riscontrate con un cliente. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno appreso che l’uomo, all’atto del check-in, aveva esibito un documento di identità appartenente a un’altra persona che al momento soggiornava all’estero.

In hotel a Corciano con cellulare rubato

Gli approfondimenti dei poliziotti hanno consentito di identificare il cliente dell’albergo come un cittadino italiano, classe 1986, con a carico precedenti per insolvenza fraudolenta, truffa, minaccia, lesioni personali, furto, atti persecutori e detenzione di cocaina per utilizzo personale. L’uomo è risultato inoltre in possesso di due smartphone di ultima generazione uno dei quali, a seguito di un controllo accurato, è risultato essere di proprietà di un’altra persona.