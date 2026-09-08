Città di Castello, il capitano David Lensi: "Orgoglioso di questi colori" - Tuttoggi.info

Lui c’era, ed era in campo, il 24 febbraio 2013 quando Marco Visentin siglò l’ultimo punto della memorabile cavalcata che portò Città di Castello in A1: coach Radici l’aveva messo in campo al posto di Federico Tosi proprio perché, da tifernate doc, fosse presente sul taraflex del Pala Joan nel momento atteso da anni. Il capitano di quella squadra mostruosa che vinse la A2 un mese e mezzo prima era un certo Simone Rosalba, uno che aveva vinto praticamente tutto, a bordo campo alla postazione di commento capitan Claudio Nardi, che aveva messo a terra il punto della prima A1 del volley biancorosso nel 1991.

Ora, David Lensi chiude il cerchio e diventa il capitano della Serie B del Città di Castello Pallavolo con Francesco Cesari come suo vice.

Il neo capitano, di solito leader silenzioso, è un fiume in piena:” Essere scelto come capitano di questa squadra è un grande orgoglio, oltre che una grande responsabilità. Ringrazio la società e il coach Marco Bartolini per questa scelta. Indossare questi colori ha un significato importante per me, perché sono tifernate e sono cresciuto pallavolisticamente qui, tra le mura del Pala Andrea Ioan, fin dal minivolley. Ho avuto inoltre la fortuna di vivere momenti importanti della storia del Città di Castello Pallavolo, compreso quel 24 febbraio 2013 che ancora ricordo con grandissima emozione. Ovviamente essere accostato a giganti di questa società come Simone Rosalba e Claudio Nardi, con i quali ho avuto anche il piacere e la fortuna di condividere lo spogliatoio, è un grande onore. Sono stati protagonisti di momenti importanti della storia del volley tifernate e poter anche solo essere nominato insieme a loro fa sicuramente piacere. In un certo senso quindi può effettivamente sembrare la chiusura di un cerchio, però credo che per una società con una storia così rilevante come quella del Città di Castello Pallavolo debba essere soprattutto una nuova ripartenza. È una società che ha vissuto momenti e categorie importanti e che credo abbia tutte le possibilità per tornare, con il tempo, a confrontarsi con palcoscenici ancora più prestigiosi. Essere oggi parte di questo percorso, nel mio piccolo, mi rende particolarmente orgoglioso. Anche la promozione conquistata l’anno scorso con la vittoria del campionato di Serie C è stata una tappa importante di questo percorso. È stata una stagione molto bella, culminata con il ritorno in Serie B, e sono contento di poter continuare oggi questa avventura con la stessa maglia e in una categoria più impegnativa”. Poi David Lensi dà una prima valutazione dei primi giorni di lavoro insieme ai suoi compagni:”Per quanto riguarda la squadra, siamo un gruppo eterogeneo per età e caratteristiche, ma credo che tutti abbiano ben compreso il valore di questa maglia e l’importanza di rappresentare una società come il Città di Castello Pallavolo. È vero che avrò la fascia di capitano, ma so bene di non essere solo: quest’anno ci sono tanti ragazzi esperti che conosco da anni e che possono darci tanto sia in campo che nello spogliatoio. Penso al ritorno di Roberto Bongiorno, Niccolò Cappelletti e Tommaso Troiani, con i quali ho già condiviso esperienze in passato, ma anche a due veterani come Rinaldo Conti e Davide Stoppelli, che rappresentano dei punti di riferimento importanti per il gruppo. Sono quindi particolarmente contento di poter condividere questa nuova avventura con tutti loro.

Con me ci sarà Francesco Cesari come vicecapitano. Francesco è stato il capitano di questa squadra negli ultimi tre anni e credo abbia ricoperto questo ruolo nel migliore dei modi, vivendo da protagonista un percorso che lo ha visto vincere prima la Serie D e poi, l’anno scorso, la Serie C, che abbiamo conquistato insieme. Lo stimo molto, sia come giocatore che come persona. Ci aspetta una Serie B impegnativa, ma abbiamo entusiasmo e voglia di confrontarci con questo campionato. Abbiamo fatto due belle settimane di preparazione atletica, lavorando tanto e con grande disponibilità da parte di tutti. Siamo ancora all’inizio e c’è sicuramente tanto da costruire, ma le sensazioni sono positive e sono contento di come abbiamo iniziato.

Chiudo con un passaggio fondamentale: Nel finale della scorsa stagione i tifosi nostri sono stati fondamentali per la vittoria della serie C, mi auguro di ritrovarli tutti al Pala Andrea Ioan anche quest’anno per questa nuova avventura”. E se lo chiede il capitano…



