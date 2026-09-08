Lollobrigida "I calabresi hanno scelto di dare fiducia a Occhiuto e Gallo" - Tuttoggi.info

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Lollobrigida “I calabresi hanno scelto di dare fiducia a Occhiuto e Gallo”

ItalPress

Lollobrigida “I calabresi hanno scelto di dare fiducia a Occhiuto e Gallo”

Mar, 08/09/2026 - 08:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Sono i calabresi che decidono il destino della Calabria, se hanno scelto l’attuale maggioranza del presidente della Regione Occhiuto e dell’assessore Gallo, significa che i calabresi pensano che Tridico valga meno di chi oggi governa questa straordinaria regione”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo allo stand della Calabria, nell’ambito della XXIII edizione di Vinòforum, a Villa Borghese, a Roma. Il ministro ha fatto riferimento alla recente scelta degli elettori calabresi, sottolineando la fiducia accordata alla squadra di governo regionale. xu1/vbo/mca1

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