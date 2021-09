“Città dell’Aria”, Marsciano aderisce al Comitato promotore dell’associazione

Il Comune di Marsciano ha aderito al Comitato promotore per la costituzione dell’Associazione nazionale "Città dell'Aria", che avverrà formalmente sabato 11 settembre

Il Comune di Marsciano ha aderito al Comitato promotore per la costituzione dell’Associazione nazionale “Città dell’Aria”, che avverrà formalmente sabato 11 settembre, in occasione dell’incontro “Stati generali dell’avioturismo” a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. L’Associazione darà vita ad una rete di soggetti pubblici e privati legati al mondo aeronautico, con, tra le proprie finalità, quella di valorizzare da un punto di vista storico culturale, economico e turistico i territori che ne fanno parte. L’adesione al Comitato è avvenuta senza oneri finanziari per l’Ente, e non prevede alcuna adesione automatica alla costituenda Associazione, che andrà invece deliberata dal Consiglio comunale.

La scelta dell’amministrazione comunale di partecipare a questo percorso si fonda, innanzitutto, sull’esistenza in vocabolo Casa Rossi, a ridosso della frazione di Castello delle Forme, dell’aviosuperficie identificata con la sigla PGMAR e riconosciuta dall’Ente nazionale per l’aviazione civile con autorizzazione del 2003. Questa pista è nata per volontà di un pilota di Aviazione generale e in questi anni è stata utilizzata da molti proprietari di velivoli ultraleggeri che ne hanno fatto la propria base operativa. L’opportunità, quindi, attraverso la costituenda Associazione delle “Città dell’aria” è quella di valorizzare maggiormente la capacità di questa aviosuperficie di avere ricadute di ordine economico e turistico sul territorio, tenuto anche conto che i gestori della struttura stanno implementando sempre più strette collaborazioni con altre attività e servizi presenti nelle vicinanze, dal campo da Golf per addestramento alle strutture ricettive.

Il Comitato si è costituito ad aprile 2021 con sede in Umbria, presso la sede regionale dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni d’Italia). Il suo ruolo terminerà nel momento della costituzione dell’Associazione “Città dell’Aria”, e in questi mesi in cui è stato operativo ha avuto anche lo scopo di sostenere l’approvazione della proposta di “Legge Quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell’avioturismo”, uno strumento normativo che riforma la legislazione vigente e rappresenta una occasione di rilancio del settore anche in termini di indotto turistico.

Una volta che l’Associazione si sarà effettivamente costituita l’amministrazione provvederà ad avviare l’iter in Consiglio comunale per far diventare Marsciano una “Città dell’Aria”.