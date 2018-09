Citerna, conclusi i lavori sul movimento franoso nella strada di Petriolo

E’ stata riaperta al traffico la strada comunale di Petriolo, nella frazione di Fighille, interessata da un movimento franoso; importante via di comunicazione non solo per gli abitanti e per le attività della zona, ma anche per i fedeli che si recano al santuario di Santa Maria.

A darne l’annuncio è il sindaco di Citerna Giuliana Falaschi, insieme alla responsabile dell’ufficio tecnico arch. Simona Penza. L’intervento, per un importo complessivo di 50.000 euro, è stato eseguito dalla ditta Spinelli & Mannocchi S.r.l. di Perugia a seguito di procedura negoziata, con un ribasso d’asta del 22% e su un progetto esecutivo redatto dallo studio Terra & Opere S.r.l., società di ingegneria e consulenze geologiche di Firenze che ha provveduto anche a fare le indagini geognostiche necessarie.

Grazie al ribasso, oltre all’intervento vero e proprio sulla frana è stato possibile realizzare un ulteriore intervento di canalizzazione delle acque superficiali, attraverso la posa in opera di uno scatolare in cemento, oltre alla pulizia e risagomatura delle canalette esistenti. In contemporanea, per migliorare l’aspetto della sicurezza stradale, verrà installata nuova segnaletica verticale.

