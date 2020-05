Cisterna di gasolio in fiamme, uomo ustionato trasferito in ospedale - Tuttoggi

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Terni e Amelia sono intervenuti in zona Melezzole per una richiesta di pronto intervento. Una volta sul posto i caschi rossi hanno verificato che un incendio aveva coinvolto una cisterna di gasolio. Le fiamme si sono presto propagate per tutta la grandezza della cisterna e un uomo, che si trovava nei pressi della cisterna, è rimasto ustionato.

Mentre i Vigili del fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area, sul posto è arrivato un equipaggio del 118 che ha preso in cura l’uomo trasferendolo all’ospedale di Terni.