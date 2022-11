Cimitero di auto accanto ad autocarrozzeria, 2 denunce | Foto e video - Tuttoggi

Il cimitero di auto è stato scoperto durante i controlli delle fiamme gialle del gruppo di Perugia. Gli sviluppi investigativi, corroborati anche dalle risultanze dei sorvoli operativi effettuati dagli elicotteri in dotazione al Reparto di volo del Corpo, hanno consentito di verificare il pessimo stato di conservazione dei mezzi custoditi, accatastati in modo diffuso sul terreno.

All’esito del sopralluogo effettuato dalla Finanza, insieme al personale specializzato dell’Arpa, è stata rilevata la presenza di carcasse di autovetture, di parti meccaniche e di carrozzeria, oltre che di filtri di olio motore e batterie fuori uso. Il materiale, classificato come “rifiuto pericoloso”, era disposto direttamente sul terreno, senza alcuno strato protettivo di cemento e, quindi, potenzialmente capace di infiltrarsi nel sottosuolo e produrre effetti inquinanti.

I titolari delle due imprese insistenti sull’area sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Perugia per i reati previsti dall’art. 192, comma 1, e 113 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (“Codice dell’Ambiente”), per avere esercitato abusivamente le attività di gestione dei rifiuti e di autodemolizione nonché per aver inquinato le acque reflue sottostanti. L’intera area, unitamente alle autovetture e ai materiali rinvenuti, sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Nei giorni scorsi, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha emesso decreto di convalida del sequestro eseguito d’urgenza dai finanzieri.