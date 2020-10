Cimiteri, al via la riqualificazione. In corso interventi su tutto il territorio

All’opera per la riqualificazione dei cimiteri, alla vigilia dei giorni che tradizionalmente vengono dedicati alla visita dei propri cari. “In questi giorni stiamo attivando opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali. Le strutture sono decine, sparse sull’intero territorio comunale, che si estende da Torre di Montefalco sino ai confini con le Marche della nostra montagna”, dice il sindaco Stefano Zuccarini.

Interventi nei cimiteri: “Massimo rispetto per i defunti”

“Nonostante le normative sul lavoro legate al Covid sempre più stringenti, stiamo facendo quanto possibile e programmando nuovi stanziamenti ed ulteriori interventi. Ad ogni modo, il rispetto per i nostri cari defunti resta una delle nostre priorità. Ringrazio per l’impegno il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Riccardo Meloni, i collaboratori e gli uffici dei lavori pubblici. Approfitto per invitarVi ad evitare al massimo gli assembramenti“.