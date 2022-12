Christmas sound, al via la distribuzione dei biglietti

Il concerto è in programma il 15 dicembre all'Auditorium San Domenico

Da martedì 6 dicembre verranno distribuiti all’ufficio turismo di Porta Romana (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19) gli inviti per partecipare al concerto “Christmas Sound” – il concerto degli auguri alla città – presentato da ‘Foligno Music Project’ (formato da musicisti umbri), in programma giovedì 15 dicembre, alle 21, all’Auditorium San Domenico. Il concerto è promosso dal Comune di Foligno in collaborazione con associazione culturale “Progetto Foligno” e “Dopolavoro Ferroviario Foligno Scuola di Musica”.