Chiusura dei cimiteri per le attività di manutenzione a Marsciano - Tuttoggi.info

Ecco la nuova programmazione degli interventi dopo che nelle settimane passate il maltempo ne aveva impedito lo svolgimento

Con l’arrivo di migliori condizioni meteo riprendono gli interventi manutentivi nei cimiteri del territorio comunale per il contenimento di erbe infestanti, in particolare nelle aree di accesso e nei vialetti, attraverso diserbo e trattamenti fitosanitari.

Di seguito il calendario degli interventi programmati con i giorni di chiusura dei cimiteri interessati:

Il 26 e 27 giugno chiude il cimitero di Marsciano;

il 27 e 28 giugno chiudono i cimiteri di Morcella, Castello delle Forme e Cerqueto;

il 28 e 29 giugno chiudono i cimiteri di Compignano, Spina, San Biagio della Valle e Badiola;

il 29 e 30 giugno chiudono i cimiteri di Castiglione della Valle, Villanova e Papiano;

il 3 e 4 luglio chiudono i cimiteri di Migliano e Mercatello.

In caso di funerali andrà contatta l’Area Patrimonio del Comune di Marsciano al numero 0758747283 o alla mail patrimonio@comune.marsciano.pg.it per valutare tempi e modalità di svolgimento degli stessi, tenuto conto che, ove necessario, si provvederà a sospendere il servizio di diserbo almeno 6 ore prima dello svolgimento delle esequie. In caso di pioggia gli interventi saranno rimandati e sarà data comunicazione delle nuove date

Per informazioni è possibile contattare anche la ditta Il Poliedro che eseguirà gli interventi manutentivi al n. 3458249700.