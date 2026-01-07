Champions, la Sir subisce la rimonta del Las Palmas e vince al tie break - Tuttoggi.info

La Sir vince al tie break in Spagna, subendo la rimonta dei padroni di casa del Las Palmas dopo essere andata avanti di 2 set.
Una vittoria che consente ai Block Devils di restare in testa al Gruppo C, ma non a punteggio pieno. La testa del Girone si deciderà dunque nel doppio confronto contro Berlino.
Eppure nel primo set i ragazzi di Lorenzetti, dopo essere stati costretti a lungo ad inseguire, hanno trovato il pari nel finale con l’ace di Giannelli (22-22), mettendo la freccia con il muro di Ben Tara, e prendendosi il punto dell’1-0 con il parziale di 25-23.
Nel secondo set la Sir parte subito forte (anche un ace di Ishikawa) prendono il largo (22-16), chiudendo con Giannelli una frazione dominata (25-20).
Nella squadra spagnola sale però in cattedra l’inossidabile Juantorena. La Sir, con Giannelli strepitoso ad orchestrare, risale fino al -1, ma sull’errore al servizio di Semenik il Las Palmas si prende il terzo set 25-22.
Gli spagnoli si scatenano e dominano il quarto set 25-16, portando la gara al tie break.
Nel mini-set decisivo il protagonista diventa Ishikawa, ma i due punti decisivi li piazza Solè (15-10).
GuaGuas Las Palmas – Sir Sicome Monini Perugia 2-3
23-25; 20-25; 25-22; 25-16; 10-15
(foto Sir Volley)