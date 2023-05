Cerimonia in Regione per i due poliziotti fuori servizio che hanno salvato coppia di anziani - Tuttoggi.info

"Esempio di dedizione, coraggio e senso del dovere”, dicono i due consiglieri Lega Fioroni e Pastorelli

Un gagliardetto della Regione per premiare i due poliziotti fuori servizio, l’Ispettore di Polizia postale Roberto Marzi e l’assistente capo della Polizia stradale Claudia Tardioli, che sono stati “esempio di dedizione, coraggio e senso del dovere” per aver salvato una coppia di anziani.

A consegnarlo la vicepresidente dell’assemblea legislativa Paola Fioroni e il Il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli che parlano di “Una condotta encomiabile che sottolinea ancora una volta il coraggio e il senso del dovere degli uomini e delle donne in divisa che si prodigano per soccorrere e salvare vite umane anche mettendo a rischio la propria incolumità. Un ringraziamento al Questore di Perugia Dott. Giuseppe Bellassai per il costante impegno nel garantire legalità e sicurezza dei cittadini”. Presenti alla breve cerimonia il Dirigente Sezione Polizia Stradale di Perugia Dr. Francesco Cipriano, il Dirigente Divisione Anticrimine Polizia di Stato di Perugia Dr. Alessandro Drago, del Commissario Capo Polizia di Stato di Perugia Dr. Filippo Giovanelli e il Commissario Capo Polizia di Stato di Perugia Dr. Roberto Conti.

I fatti risalgono al 14 maggio, quando i due poliziotti fuori servizio, che passeggiavano nei pressi dei giardini pubblici di Ospedalicchio, sono stati attratti da un fortissimo odore di fumo, notato poi fuoriuscire copiosamente dalle finestre di un’abitazione. L’assistente capo Tardioli si è avvicinata alla casa e ha notato un anziano signore che, in preda all’agitazione, stava salendo le scale per accedere all’appartamento dove si trovava la moglie, affetta da problemi di salute. La poliziotta è entrata nell’appartamento, già invaso dalle fiamme e dal fumo, riuscendo a portare in salvo i due anziani, che sono stati messi immediatamente in sicurezza nei pressi del giardino pubblico.

I due poliziotti poi, dopo essersi attivati per richiedere il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, con l’aiuto del padrone di casa hanno provveduto a bloccare le forniture di gas e di elettricità dell’appartamento, al fine di scongiurare un aggravamento dell’incendio. I Vigili del Fuoco, sopraggiunti poco dopo, sono poi riusciti a sedare le fiamme. Dopo aver tranquillizzato la coppia di anziani, gli agenti hanno poi allertato il 118 per verificare le loro condizioni di salute.