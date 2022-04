Cerbiatto ferito messo in salvo dalla polizia - Tuttoggi

Succede nell'assisano, l'animale è stato probabilmente colpito da un'auto

Curioso intervento della polizia di Stato di Assisi: un cerbiatto ferito è stato messo in salvo dagli agenti del locale commissariato, dopo la segnalazione di un automobilista di passaggio in Via Campiglione.

L’animale, ritrovato a bordo della carreggiata, rannicchiato e spaventato, aveva alcune ferite, in particolare a una zampa, probabilmente a seguito dell’investimento da parte di un veicolo in transito. I poliziotti, a quel punto, hanno prelevato il cerbiatto con cautela e tenuto al caldo con un telino termico, in attesa di affidarlo al signor Sergio che si è offerto di prendersi cura dell’animale presso la sua struttura agrituristica e di sostenere le spese veterinarie per la sua guarigione.

Un brutto spavento per il giovane cerbiatto che, grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, ha potuto trovare ospitalità e tante attenzioni dalla famiglia che si è offerta di prendersene cura.