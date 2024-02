Centro selezione esercito e Itt Da Vinci: si rinnova la collaborazione

Siglato l'accordo tra la dirigente scolastica Simona Lazzari e il generale di Brigata Giorgio Guariglia. Studenti al laboratorio analisi.

Si rinnova anche per l’anno scolastico 2023-24 la collaborazione tra l’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci” e il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE).

Dopo la costruttiva esperienza dei due anni precedenti, lo scorso 21 febbraio, presso la sede dell’Istituto, il Dirigente scolastico, Dottoressa Simona Lazzari e il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, Generale di Brigata Giorgio Guariglia, hanno firmato la nuova convenzione per l’avviamento di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Studenti al laboratorio analisi del Centro di selezione

L’accordo tra l’istituzione scolastica e quella militare prevede la presenza presso il laboratorio analisi del CSRNE di 4 alunni delle classi IV dell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie. Gli studenti si affiancheranno agli Ufficiali Medici e ai Sottufficiali Infermieri, integrando la formazione teorica ricevuta in aula con un’esperienza pratica. Osserveranno e parteciperanno alle attività condotte dal laboratorio analisi nell’ambito dell’iter selettivo per l’arruolamento in Forza Armata: la valutazione dei parametri ematochimici del candidato in tutte le sue fasi, l’accettazione del prelievo, l’analisi del campione fino alla refertazione.

La collaborazione del Centro con le scuole

Grande soddisfazione è stata espressa dalla professoressa Lazzari, che ha riservato parole di elogio e ringraziamento verso il Comandante del CSRNE e i suoi collaboratori per questa convenzione che darà la possibilità agli studenti di vivere un’esperienza particolarmente significativa dato il contesto unico in cui verrà svolta. Il progetto siglato si inserisce nella ormai consolidata collaborazione – nel territorio folignate – fra il mondo scolastico e quello militare. Sempre in tale contesto, a seguito degli eventi sismici del 2016, il Centro di Selezione ospita nelle proprie strutture varie classi di Istituti cittadini. Dopo aver accolto per tre anni gli studenti della Scuola Primaria di secondo grado “Carducci”, dal 2019 i piccoli alunni della Scuola primaria di primo grado “Via Piermarini” frequentano le lezioni presso i locali della Caserma Gonzaga, partecipando inoltre con entusiasmo tutti i venerdì mattina alla cerimonia dell’Alzabandiera.