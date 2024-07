Centri Estivi 2024 a Spoleto, contributi a favore delle famiglie - Tuttoggi.info

E’ online nel sito istituzionale – https://shorturl.at/wcQlc – l’avviso pubblico per la concessione di contributi alle famiglie, residenti nel Comune di Spoleto, con minori tra i 3 ed i 17 anni che frequentino i centri estivi presenti sul territorio comunale nel periodo compreso tra il 10.06.2024 ed il 10.09.2024.

Le risorse, pari a € 21.795,82, sono messe a disposizione dal Fondo Ministeriale per le attività socio-educative a favore dei minori anno 2024.

Il contributo sarà attribuito alle famiglie in funzione dell’indicatore ISEE (possono partecipare i nuclei familiari con un ISEE inferiore a € 15.000,00) e l’importo rimborsabile per settimana sarà di massimo di € 100,00, per un massimo di 2 settimane a figlio minore.

Il contributo, qualora i requisiti lo consentano, è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso per la frequenza dei centri estivi 2024 erogati da altri enti pubblici (INPS, Regione Umbria). Tuttavia il rimborso per la spesa delle due settimane indicate e rendicontate a valere sul presente avviso non potrà essere richiesto sugli altri fondi pubblici.

La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando il modulo “Allegato A”, disponibile online insieme all’avviso e dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale/legale del minore (può essere presentata un’unica istanza con l’indicazione distinta per ciascun minore cui si riferisce la richiesta di contributo).

La domanda deve essere inviata entro il 30 settembre 2024 (le domande pervenute oltre tale termine non saranno accettate) tramite PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it o consegnata a mano presso gli uffici del Dipartimento n. 5 in via San Carlo, 1 Spoleto, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: lunedì e martedì 9.00–13.00 e giovedì 15.00–17.00.​