Celebrazioni 4 novembre a Perugia, esposte nelle vetrine del centro le uniformi dei Carabinieri

Oggi, 4 novembre, si celebra il giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Tale data, simbolicamente scelta in concomitanza con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti e quindi con la fine della Grande Guerra, riassume i valori di identità nazionale, libertà e democrazia che costituiscono patrimonio fondante del nostro Paese.

Le celebrazioni, estese a tutto il territorio nazionale, hanno visto protagonista anche la città di Perugia ove, nella mattinata odierna, presso il Monumento dell’Ara Pacis, ubicato in via Masi, si è tenuta una solenne cerimonia nel corso della quale le massime autorità cittadine hanno deposto, in ricordo dei Caduti che hanno combattuto con onore fino all’estremo sacrificio, quattro corone d’alloro, a testimonianza che i valori di correttezza, onestà ed esemplarità costituiscono ancora oggi, a distanza di 70 anni, elemento fondante della nostra società civile.

Nell’ambito delle suddette celebrazioni, l’Arma dei Carabinieri ha esposto nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico, uniformi ed elementi caratteristici dell’Istituzione, suscitando la curiosità e l’interesse della cittadinanza.

