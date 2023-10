Cavalieri del Lavoro, consegnate al Quirinale le onorificenze | Nomina per l'umbro Arnaldo Manini - Tuttoggi.info

Il Presidente Mattarella, " Le Imprese concorrono a indicare il senso di marcia. Onorificenza per Arnaldo Manini di "Manini Prefabbricati"

Questa mattina, nel Palazzo del Quirinale, ad Arnaldo Manini, imprenditore angelano, è stato consegnata l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Russo.

Erano presenti anche il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell’imprenditoria.

Questa la motivazione: presidente e amministratore delegato di Manini Prefabbricati, da lui fondata come piccola impresa per la produzione di travetti in cemento e oggi specializzata nella realizzazione di strutture prefabbricate e di sistemi di rilevazione delle anomalie statiche e dinamiche di edifici prefabbricati. Con una crescita annua di oltre il 14%, opera con 4 stabilimenti in Italia. 12 i brevetti. 300 i dipendenti.

Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, esprime “immensa gioia per il riconoscimento assegnato a un imprenditore che da oltre 60 anni ha creato e radicato con ottimi successi la sua industria nel territorio di Assisi. Arnaldo Manini si è sempre distinto per passione, competenza, volontà di innovare diventando presto punto di riferimento in Italia e all’estero. Le scelte di sviluppo si estrinsecano anche in attenzione all’ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e rispetto delle regole e questo denota lo straordinario livello di un imprenditore illuminato.

Legatissimo al territorio, Arnaldo Manini da sempre sostiene attività culturali, sociali, sportive e di questo lo ringraziamo sentitamente”.

“Questo prestigioso riconoscimento al neo Cavaliere del Lavoro – conclude il sindaco – rende merito alle sue innegabili capacità di fare impresa e di questo la città ne è fortemente orgogliosa”.

MAURIZIO SELLA: AGIAMO PER ACCRESCERE IL CAPITALE SOCIALE DEL NOSTRO PAESE

“Noi Cavalieri del Lavoro – ha detto Maurizio Sella, Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro – agiamo per contribuire ad accrescere il capitale sociale del nostro Paese perseguendo, innanzitutto, un buon lavoro. Buon lavoro significa valorizzare il merito attraverso prospettive di crescita professionale, offerte retributive adeguate, coinvolgimento attivo nella vita aziendale, sicurezza delle condizioni dei lavoratori. La ricchezza più grande di ogni impresa sono le persone, donne e uomini, senza le quali nessuna delle nostre imprese avrebbe mai potuto raggiungere i risultati che ha raggiunto”.

“Ci troviamo ad operare – ha aggiunto Maurizio Sella – in un contesto geopolitico reso ulteriormente instabile da nuovi conflitti. Le notizie e le immagini che in questi giorni ci arrivano da Israele lasciano sgomenti. All’instabilità dello scenario globale dobbiamo rispondere con ancora maggiore impegno e visione europea. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una prova essenziale della nostra credibilità internazionale. Si contribuisce alla forza dell’Europa onorando innanzitutto i nostri impegni, con la puntuale attuazione di questo generoso strumento di rilancio, ma anche con i grandi contributi allo sviluppo e all’innovazione di cui il nostro Paese è capace. Va parallelamente attuata una strategia di graduale riduzione del debito pubblico, che non deve condizionare le opportunità di crescita, sviluppo ed innovazione.

MATTARELLA: IMPRESE CONCORRONO A INDICARE IL SENSO DI MARCIA DEL PAESE

“A delineare il modello sociale, e la concreta qualità del vivere – ha messo in evidenza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – sono prima di tutto le soggettività e le forze che compongono la società, che animano la sua economia, che interpretano ed elaborano la sua cultura, la sua etica civile. Insomma – riprendo un tema ricordato dal Presidente Maurizio Sella – è il capitale sociale di un Paese la prima fonte di energia. E le imprese – con il lavoro, le competenze, le tecnologie che valorizzano – ne sono parte rilevante, partecipano a pieno titolo alla dirigenza di un Paese. Concorrono a indicare il senso di marcia. Muovono interessi e ne creano di nuovi. Aprono frontiere, mettono in movimento persone, incidono su luoghi e territori.

I CAVALIERI DEL LAVORO NOMINATI NEL 2023

I 25 Cavalieri del Lavoro nominati nel 2023 sono: Mariella Amoretti (Parma), Mario Biasutti (Udine), Rosa Maria Luisa Cassata (Milano), Maria Grazia Cassetti (Firenze), Gregorio Chiorino (Biella), Giovanni Clementoni (Ancona), Cristina Crotti (Cremona), Roberto Danesi (Roma), Armando De Nigris (Napoli), Stefano Domenicali (Regno Unito), Marco Galliani (Bologna), Enrico Grassi (Reggio Emilia), Pierluca Impronta (Roma), Giovanni Laviosa (Livorno), Piernicola Leone De Castris (Lecce), Arnaldo Manini (Perugia), Averardo Orta (Bologna), Fabrizio Parodi (Genova), Mario Alberto Pedranzini (Sondrio), Carlo Pesenti (Bergamo), Massimo Renda (Napoli), Iolanda Riolo (Palermo), Stefania Triva (Brescia), Francesco Paolo Valentini (Pescara), Bruno Vianello (Treviso).