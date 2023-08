Castelluccio in festa per la Solennità dell'Assunta - Tuttoggi.info

Ricca mattinata di eventi il 15 agosto, il programma

Si rinnova a Castelluccio la Solennità dell’Assunta, la tradizionale festa di Ferragosto che vede la partecipazione di tanti castellucciani che spesso tornano nel borgo per l’occasione. Una festa all’insegna della voglia di ritrovarsi, di condividere insieme momenti di gioia, ma soprattutto di attaccamento alla propria terra, colpita duramente dal sisma del 2016, alle tradizioni.



Il programma della Solennità dell’Assunta parte alle ore 10:00 con il sorvolo da parte di allievi e piloti della Prodelta sopra la piazza del paese con il lancio di precisione di un nastro colorato. Alle 10:30 il rinfresco mattutino al centro sociale e alle 11:30 la celebrazione della Santa Messa. Alle 12:30 l’estrazione dei Santesi/Festaroli per l’anno 2024, a seguire la processione. Alle 13:30 i Santesi/Festaroli Vincenzo e Giancarlo invitano la comunità castellucciana a trascorrere un momento di convivialità pranzando tutti insieme. “Per motivi organizzativi legati alla precarietà in cui si trova il nostro paese e gli orari sopra riportati potrebbero variare”, concludono gli organizzatori.