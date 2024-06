'Caso' sicurezza a Terni, le donne continuano a denunciare - Tuttoggi.info

Non mi era mai capitato di mettere la sicura agli sportelli quando di sera sono ferma ad un semaforo. Lo facevo a Roma, o a Perugia in alcune zone ma a Terni mai. La città è diventata un inferno e un grande pericolo soprattutto per le donne.

Quello che avete appena letto è un mio commento ad un post di commesse nostre concittadine che chiedono l’impiego di forze dell’ordine al momento della chiusura serale dei negozi a causa delle molestie che ricevono tutte le sere.

Chiedo agli amministratori del gruppo di pubblicare questo post perché, oltre la volgarità di alcuni commenti – i quali indicano il livello di regresso morale, culturale e civico dei cittadini ternani e del quale dovremmo analizzare a fondo le cause – il problema, a mio parere, va affrontato oltre il semplice tema della sicurezza per guardarlo secondo i criteri del fenomeno della violenza contro le donne, violenza non solo fisica, che possiamo osservare anche dalle risposte date alle commesse da parte di alcuni che hanno detto loro, senza mezzi termini: pagatevi la polizia privata!

Non so se possiamo accettare, non credo, che una città moderna, civile, piena di risorse economiche, culturali, sociali, piena di bellezza nonostante le devastazioni subite possa essere ridotta in questo modo.

Terni è oramai piena di pericoli, soprattutto per le donne e le ragazze, piena di immondizia dispersa ovunque non sappiamo ancora bene perché e da chi ma che oltre all’insulto al decoro, a breve sarà anche un problema igienico e il cui smaltimento viene pagato dai ternani con cifre molto alte che non corrispondono al servizio reso e che ci comporta anche l’appellativo, per me del tutto immeritato, con le dovute eccezioni, di “zozzoni” .

Ho già proposto qui che le tasse altissime che paghiamo per lo smaltimento vengano in parte impiegate per attività di vigilanza adeguata: chi correttamente differenzia non può trovarsi a pagare quello che fa chi disprezza ogni regola e che magari è lo stesso che genera pericoli diversi per i ternani.

Abbiamo quartieri del tutto invivibili dove le risse e talora gli omicidi, avvengono di continuo e servizi di cui i ternani non riescono più a fruire, in primis quelli sanitari malgrado le tasse altissime.

Le strade completamente rovinate che aggiungono pericoli, gli alberi continuamente abbattuti senza criterio e privi di quella manutenzione che rendeva la nostra città capace di fronteggiare abbastanza l’inquinamento industriale e ora privata anche dei suoi “polmoni”.

Frequentare questo gruppo ci dà la possibilità anche di capire che

il problema è ampio e che al tempo stesso si può analizzare guardandone i diversi aspetti ma non credo sia possibile continuare a sperare nell’impegno di chi lo ha fondato e lo cura così bene per affrontare il tutto così come deve essere. Del resto non basta sfogarsi qui, come capiamo bene.

Non so cosa possiamo fare, di certo non possiamo continuare ad essere trattati in questo modo da chi ha responsabilità politiche e amministrative ma credo che prima che la rabbia si trasformi in ciò che non si vorrebbe mai, qualche soluzione dobbiamo cominciare a pensarla, magari costituendoci in comitati specifici a salvaguardia della nostra amata Terni.

P.S. Avviso chiunque abbia in mente, in qualunque modo, anche ironizzando, di insultare me o chi vorrà commentare questo post che lo bannerò istantaneamente non prima di averlo segnalato agli amministratori e a Facebook.