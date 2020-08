Caso Alessi, il Pd di Corciano manda messaggi anche agli “ambienti romani”

Anche il Pd di Corciano interviene sull’incredibile vicenda del Liceo scientifico Alessi di Perugia, che si ritrova ancora senza un dirigente, con la titolare professoressa Paladino che proroga la sua aspettativa e l’Ufficio scolastico che proroga di volta in volta l’incarico al reggente professor Improta.

Il Partito Democratico di Corciano esprime solidarietà e sostegno a tutti i genitori degli alunni del Liceo Scientifico G. Alessi.

“La questione – ricorda il segretario dem locale, Stefano Gabrielli – riguarda anche molte famiglie del territorio corcianese che vedono la scuola dei propri figli in balia di atteggiamenti inconcepibili da parte di personale dello Stato che dovrebbe pensare solo alla formazione e al futuro dei nostri ragazzi“.

Il Pd rivolge quindi un invito alle istituzioni, a tutti i livelli (anche nazionali), per un’azione ancora più incisiva di quella messa in campo in queste settimane.

I rapporti “con gli ambienti romani”

“Le famiglie e gli alunni – prosegue Gabrielli – hanno bisogno di risposte certe e non di promesse dal tempi indefiniti. Poco importa – anzi sarebbe ancor più grave – se, a quanto è dato sapere, la dirigente professoressa Paladino goda di ottimi rapporti fino agli ambienti romani. Il Partito Democratico può e deve scegliere di stare dalle parte giusta. Può e deve avere il coraggio e la determinazione di chiedere e ottenere subito provvedimenti concreti. Può e deve chiedere, subito, la nomina di un nuovo dirigente per il Liceo Scientifico G. Alessi che superi definitivamente questafase di precarietà“.