Casi Covid tra le giovanili, tamponi negativi in prima squadra: la Nestor può giocare a Bastia

I tamponi Covid negativi fatti effettuare dalla società in un laboratorio privato hanno scongiurato il rischio di contagi tra i calciatori della prima squadra della Nestor. L’allarme era scattato dopo che due ragazzi delle giovanili, e poi di un terzo, erano risultati al Covid nell’ambito dello screening effettuato per i contagi a scuola. La Nestor domani (domenica) potrà quindi essere in campo a Bastia per la prima giornata del campionato di Eccellenza umbra.

Marsciano, 45 casi Covid e un ricovero

In quarantena le classi del Liceo di Marsciano interessate dai contagi. I positivi al Covid a Marsciano, dopo gli ultimi 4 casi, sono saliti a 45 secondo l’aggiornamento fatto questa mattina dalla protezione civile. Per uno dei contagiati si è reso necessario il ricovero ospedaliero vista l’età e le condizioni di salute.