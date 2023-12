Casetta di legno in fiamme, vigili del fuoco evitano il peggio | Indagini in corso - Tuttoggi.info

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto bruciare la struttura (adibita a rimessa) solo in parte, non si escluderebbe l'ipotesi di dolo

Incendio in una casetta di legno, ieri sera (23 dicembre), intorno alle 23, nelle pertinenze di una casa privata in piazza Bernini, a Gubbio.

Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto bruciare la struttura (adibita a rimessa) solo in parte. Sono in corso di accertamento le cause che avrebbero dato vita alle fiamme, tra le quali non si escluderebbe quella del dolo.

A chiamare i pompieri sono stati gli stessi residenti, preoccupati dopo aver visto le fiamme propagarsi proprio all’altezza del tetto della casetta. Nessuna persona è rimasta ferita.