Case della Comunità, Usl Umbria 2 impegnata nella realizzazione di 10 strutture in Umbria | Lavori ultimati a Giove - Tuttoggi.info

Procede l’attività dell’Azienda Usl Umbria 2 per l’attivazione delle Case della Comunità nelle aree territoriali di competenza: ultimati i lavori nel nuovo edificio di Giove, in Strada Amelia. Il taglio del nastro è in programma per martedì 18 luglio alle ore 9.30.

Direzione strategica, uffici tecnici e ditte incaricate si stanno adoperando per l’avvio dei lavori di ulteriori 9 Case di Comunità finanziate con i fondi europei del PNRR a Montefalco, Nocera Umbra, Cascia, Norcia, Spoleto, Orvieto, Fabro, Narni, Terni, per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro.

Nocera Umbra, Fabro, Spoleto, Terni e Montefalco: entro luglio l’apertura dei cantieri

Entro il mese di luglio è prevista l’apertura dei cantieri a Nocera Umbra, Fabro, Spoleto, Terni e Montefalco; contestualmente sono in corso alcuni trasferimenti di servizi territoriali per consentire la concreta realizzazione delle opere finalizzate alle Case di Comunità e alle COT, Centrali Operative Territoriali. I trasferimenti temporanei in altre sedi, in particolare, sono necessari per aprire i cantieri e, al tempo stesso, per garantire la continuità dei servizi senza creare disagi all’utenza.

A Terni, il prossimo 18 luglio, è previsto un incontro con i progettisti per l’avvio degli interventi nel nuovo edificio situato in viale Trieste, che ospiterà la Casa della Comunità e il COT.

Anche a Spoleto si è entrati nella fase di esecuzione dei lavori per la Casa della Comunità e le Centrali Operative Territoriali COT 1 e COT 2.

A Fabro, infine, è in corso il trasferimento di alcune attività ambulatoriali e territoriali al fine di consentire l’avvio dei lavori nella struttura ubicata in Via Gramsci 22.