Cascate del Menotre, escursionista ferito: interviene il Soccorso Alpino

Escursionista ferito, poco dopo le 15, nei pressi delle Cascate del Menotre. Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) è stato allertato per il problema di S.M., 60enne marchigiano – infortunatosi presso le cascate del Menotre nel comune di Foligno.

Tre squadre del Soccorso alpino per l’escursionista ferito

Sul posto si sono recate tre squadre del SASU provenienti da Perugia, Foligno e Terni, composte da tecnici, operatori e sanitari. Giunti sul posto, i sanitari del SASU hanno prestato le prime cure al paziente che è stato poi collocato sulla speciale barella portantina in dotazione al SASU e, trovandosi in un luogo particolarmente impervio, è stato trasportato mediante tecniche alpinistiche dai tecnici ed operati del soccorso alpino e speleologico, fino alla vicina frazione di Belfiore, per poi consegnarlo all’autoambulanza.