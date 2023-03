Cascata delle Marmore, il programma degli eventi per festeggiare i numeri record

Promozioni e biglietti

In questo senso oggi è stato presentato anche il nuovo elenco delle tariffe promozionali con i biglietti combinati con altri siti, ampliato rispetto agli anni precedenti:

BIGLIETTI combinati

Cascata + Hydra 14€

Cascata + Carsulae 12€

Cascata + Caos 12€

SCAMBIO SCONTO

1. MUSEO DELLE MUMMIE e ABBAZIA DI SAN PIETRO IN VALLE di Ferentillo

2. PALAZZO CESI di Acquasparta

3. NARNI SOTTERRANEA

4. AMELIA Circuito museale

5. CITTA’ DELLA DOMENICA Perugia,

6. FORESTA FOSSILE di Dunarobba,

7. Nera River

8. BASCHI: Antiquarium Comunale di Baschi e Area archeologica di Scoppieto

9. CATACOMBA DI VILLA SAN FAUSTINO A MASSA MARTANA

10. AMAT MONTECCHIO (Antiquarium Museo Archeologico di Tenaglie a Montecchio, Necropoli

del Vallone di San Lorenzo).

Il programma degli eventi alla Cascata

Ecco il programma degli eventi presentato oggi per la Cascata delle Marmore e per l’area archeologica di Carsulae, ai quali si aggiungeranno eventi sportivi di rafting e canoa con un raduno nazionale delle guide ad ottobre, gli eventi sportivi podistici e il Terni Outdoor Fest dal 22 al 24 settembre, oltre ad un villaggio di Natale per il quale ci sarà la sponsorizzazione di Enel.

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 365

14/05/2023

MAMMA IMPASTA, COSI’ SI FANNO LE CIRIOLE

Show cooking in collaborazione con Ist. Alberghiero Terni.

Luogo: Piazzale Vasi

02/07/2023

6KM ALLE 6

Camminata sportiva sulla Greenway con stazione sulla Valnerina per effettuare il “Surya Namaskara (saluto al Sole).

Al rientro caffè e bomboloni alla crema per tutti i partecipanti offerta dall’Associazione Cascata 365 presso Piazzale Vasi.

10/08/2023

“LUCI SUL FIUME: Velino cerca la sua Ninfa”

Fiaccolata eco-sostenibile sul fiume Nera, organizzata in collaborazione con Centro Rafting le Marmore. Al termine della Fiaccolata l’Associazione Cascata 365 offrirà Lo Spuntino di Mezzanotte

AD AGOSTO, (date da definire) CASCATA DELLE MARMORE

Umbria Green Festival.

“La Cascata di fa Green” seconda edizione.

Interventi di relatori di fama internazionale e nazionale sul tema della sostenibilità e dell’ambiente.

Concerti sostenibili.

Carsulae

DA MAGGIO A SETTEMBRE di visite guidate “teatralizzate”

E’ prevista la programmazione di visite guidate a Carsulae con il supporto dei materiali multimediali prodotti e dell’animazione di un attore teatrale della compagnia Artò, in unione alla guida classica. L’animazione della visita sarà impostata come uno spettacolo dal vivo di un monologhista, la cui finalità è di proporre una visita ad alto valore aggiunto capace di aumentare l’attrattività del sito e il coinvolgimento del pubblico fruitore. Il programma di queste visite si concentrerà nei fine settimana durante la stagione estiva (giugno-luglio-agosto) per un totale di 12 visite della durata di 1 ora ciascuna.

DA MAGGIO AD OTTOBRE Danza a Carsulae.

Il Centro Danza realizzerà 4 spettacoli dal vivo durante la stagione estiva di natura performativa e danzante, rivolti a un pubblico composto sia da adulti che bambini.

DA MAGGIO A OTTOBRE Botteghe didattiche

Per il pubblico composto da famiglie e bambini, e per le scuole primarie e secondarie un format innovativo di spettacoli dal vivo che consiste nell’installazione di antiche botteghe. Queste strutture mobili saranno installate a Carsulae durante la stagione primaverile ed estiva con eventi su prenotazione: messa in scena di giochi e attività manuali tipiche del mondo romano (es. vasa – coquina – oleum), al fine di impegnare direttamente i bambini e insegnare loro, in modo più veloce e coinvolgente, tutto ciò che avveniva nell’epoca in cui Carsulae era abitata.

DA MAGGIO A OTTOBRE Spettacoli didattici di rievocazione storica

Per i ragazzi delle scuole superiori è stato ideato un diverso format di rievocazione storica, inteso come un insieme diversificato di attività ludico-didattiche che saranno realizzate direttamente nei diversi luoghi del sito (es. anfiteatro – foro ecc.) e saranno messe in scena attraverso attori che racconteranno particolari e significativi passaggi della vita del civis romanus. Rievocazioni della nascita di un’opera d’arte e di un momento di una battaglia.

DA GIUGNO AD AGOSTO Spettacoli dal vivo serali di intrattenimento