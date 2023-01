Cascata delle Marmore, record di 500mila visitatori - Tuttoggi

La Cascata delle Marmore raggiunge il record di 500mila visitatori. L'assessore Proietti in visita ai lavoratori del sito turistico

“Il 2022 è stato davvero un anno straordinario per il turismo a Terni: ci sono molti dati diffusi nei giorni scorsi a confermarlo. Tra questi c’è anche un record che ci fa estremamente piacere: il raggiungimento, per la prima volta, del mezzo milione di ingressi al parco della Cascata delle Marmore e nel parco archeologico di Carsulae” – sono le parole dell’assessore al Turismo, Elena Proietti, che commenta il dato lusinghiero rispetto a una delle principali attrazioni turistiche della città.

Cascata, festa per i 500mila visitatori

“Un dato storico – prosegue ancora l’assessore al turismo Elena Proietti – che dimostra come la Cascata delle Marmore, dove proprio quest’estate abbiamo fortemente voluto un nuovo infopoint realizzato insieme ai Comuni del progetto Borghi Verdi, rappresenti un traino per l’intero territorio. Proprio per celebrare e festeggiare questo traguardo dei 500mila visitatori, simbolico e concreto allo stesso tempo, domenica mattina, alle12.30, mi recherò alla Cascata delle Marmore per incontrare i lavoratori di Vivaticket impegnati nei vari servizi del parco, complimentarmi con loro anche attraverso una targa dedicata al mezzo milione di ingressi”.