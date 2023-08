Cascata delle Marmore, Chopin, Debussy e Bach per il Silent Concert - Tuttoggi.info

I visitatori, muniti cuffie, hanno potuto assistere al concerto di pianoforte del maestro Andrea Vizzini, che ha suonato i notturni di Chopin, Debussy, Bach.

Il Silent Concert alla Cascata delle Marmore, il 19 agosto, è stato un successo.

“L’evento – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Terni – si è svolto a Piazzale Velino all’interno dell’area escursionistica, di fronte alle cascate del Canale Pio. All’interno del parco è stato portato un pianoforte a coda che funziona in silent, ovvero non emette alcun suono udibile se non con delle speciali cuffie wireless”.

Un evento a impatto zero

I visitatori, muniti di cuffie, hanno potuto assistere al concerto di pianoforte del maestro Andrea Vizzini, che ha suonato i notturni di Chopin, Debussy, Bach, accompagnato dalle parole dei poeti che hanno cantato la natura, declamate dall’attore Antonio Gargiulo.

Il pubblico, coinvolto ed emozionato, si è distribuito nelle panchine circostanti, si è sdraiato nei prati, ha passeggiato nei sentieri e contemplato la meraviglia della cascata con musica e parole in cuffia.

Un evento a impatto zero: nessun palco installato, nessuna platea, nessuna amplificazione e nessun suono udibile che avrebbe potuto disturbare la fauna.

“Ringrazio gli organizzatori dell’Umbria Green Festival – conclude l’assessore – per aver dato vita a questo spettacolo unico in collaborazione con i Centri di educazione ambientale del Comune gestiti da Monte Meru e Vivaticket”.