Casa della comunità Amelia, iniziato il trasferimento dei servizi - Tuttoggi.info

Casa della Comunità Amelia, operativi i servizi amministrativi e il servizio di Neuropsichiatria Infantile. Tutte le informazioni

In vista dell’ormai prossima inaugurazione della sede della Casa della Comunità di Amelia, in programma martedì 18 luglio alle 9.30 alla presenza delle massime autorità civili, religiose, militari della regione, della provincia di Terni e del comune, è in corso il progressivo trasferimento dei servizi sanitari e amministrativi nel nuovo edificio sito in Strada Amelia – Giove n. 5/B.

Casa della Comunità di Amelia

La Direzione del Distretto di Narni e Amelia dell’Azienda Usl Umbria 2 comunica alla cittadinanza che presso i nuovi locali della Casa della Comunità di Amelia sono già operativi tutti i servizi amministrativi, prima ospitati in Piazza Augusto Vera e il servizio di Neuropsichiatria Infantile.

I servizi in fase di trasferimento

Entro pochi giorni verrà trasferito il Consultorio Familiare, il servizio Ausili e Protesi, la Distribuzione dei Farmaci e, dal 20 luglio, si completerà progressivamente il trasloco con i servizi CUP (Centro Unico Prenotazioni), vaccinazioni, prelievi, visite specialistiche e attività ambulatoriali, attualmente operativi presso il Centro di Salute in via Primo Maggio, nello specifico:

da giovedì 20 luglio il servizio Assistenti Sociali

da venerdì 21 luglio il servizio Vaccinazioni Pediatriche

da lunedì 24 luglio tutte le altre attività ambulatoriali, la specialistica ambulatoriale e domiciliare, il servizio Cup/cassa.

Casa della Comunità Hub

Grazie ai fondi del PNRR la sede di via Primo Maggio (che diventerà Casa della Comunità hub) sarà infatti interessata da importanti lavori di ristrutturazione e, insieme alla nuova struttura sanitaria in Strada Amelia – Giove n. 5/B (Casa della Comunità spoke) completerà la rete dei servizi territoriali di assistenza primaria e distrettuale dell’Azienda Usl Umbria 2 nel comprensorio Amerino.

