Carnevale Marscianese, domenica 19 la tradizionale sfilata in maschera - Tuttoggi

Ecco tutti gli appuntamenti del Carnevale a Marsciano. Appuntamento poi il 21 febbraio con tradizionale rogo di Sansimino

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, Marsciano torna a festeggiare la fine del periodo di Carnevale con diversi eventi organizzati dalla Pro-Loco Marsciano, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con alcune associazioni locali e con il sostegno di aziende e attività commerciali.

L’appuntamento con la classica sfilata delle maschere è per domenica 19 febbraio per le vie del centro cittadino a partire dalle ore 14.30. Il corteo vedrà la partecipazione di numerosi gruppi mascherati a tema e musicisti, anch’essi in maschera, che con le loro performance intratterranno grandi e piccoli. Tra gli altri saranno presenti la Filarmonica Città di Marsciano e Isola di Confine Pulci band con gli allievi del Teatro Laboratorio guidato da Valerio Apice e Giulia Castellani che si esibiranno in una passeggiata teatrale. In largo della Vittoria saranno presenti, per i più piccoli, giochi e laboratori a cura di Ciro Naturale e Ludoteca del tempo libero, con quest’ultima che allestirà anche una scacchiera vivente. Tra le cose buone che offre il Carnevale marscianese c’è sicuramente la possibilità di degustare le cialde e altri dolci tipici della tradizione locale. Al termine della sfilata le migliori maschere e i gruppi mascherati più pittoreschi saranno premiati con buoni sconto offerti dai commercianti locali.