Carnevale di Spoleto, domenica si inaugura la mostra storica - Tuttoggi.info

Si scaldano i motori del Carnevale di Spoleto 2024, il 4 febbraio la prima sfilata per le vie della città. Il programma

Domenica 28 gennaio, alle ore 11 a Palazzo Mauri verrà inaugurata la mostra “Storia del Carnevale di Spoleto” con foto, documenti di archivio, maschere e costumi di una delle manifestazioni più antiche della città, a cui interverranno l’assessore Letizia Pesci, il consigliere comunale Federico Cesaretti e gli organizzatori Angelo Gelmetti e Lorenzo Bisogni. La mostra è in collaborazione con il Menotti Art Festival Spoleto che esporrà maschere in ceramica smaltata del maestro Silvio Amato, già presentate al Parlamento Europeo e alla Biennale di Venezia.

Numerosi i documenti di archivio, frutto della ricerca effettuata da Lorenzo Bisogni, che verranno presentati in occasione della conferenza “Tra norme e trasgressioni: il caso del Carnevale di Spoleto tra Stato Pontificio e Regno d’Italia”, in programma sabato 3 febbraio alle ore 11 nella sala conferenze di Palazzo Mauri con ospite il prof. Manfredi Merluzzi, direttore del Dipartimento degli studi umanistici dell’Università di RomaTre. Sarà inoltre esposta una selezione di immagini realizzate da alcuni fotografi locali, tra cui gli scatti di Sergio Giustini.

La mostra sarà visitabile fino a giovedì 15 febbraio il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 19.00, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e in via eccezionale anche sabato 3 e domenica 4 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti domenica 4 febbraio è in programma la sfilata di carri e gruppi mascherati nel centro storico della città, con partenza alle ore 14.30 da viale Giacomo Matteotti, per poi proseguire in piazza Libertà, via Walter Tobagi, via Filitteria, largo Beniamino Gigli, via Vaita Sant’Andrea, via Pierleone, via Saccoccio Cecili, via Anfiteatro e arrivo in piazza Garibaldi, che ospiterà uno spettacolo di break dance della scuola di danza “Team Dance”.

Sabato 10 febbraio, a partire dalle ore 15.00, una marching band sfilerà per le vie del centro storico, da piazza del Mercato a piazza Garibaldi.

Due invece gli appuntamenti previsti per domenica 11 febbraio. Alle ore 10.30, il Museo delle Scienze e del Territorio organizzerà, nella sede di largo Ermini, un’attività dedicata ai bambini che potranno creare, indossando il costume del loro animale preferito, maschere di Carnevale, utilizzando materiali naturali ed elementi di riciclo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una email a info@mustspoleto.com o chiamando il 351 8177005 (Michele Capitani) entro il 10 febbraio. Dalle ore 14.30 si terrà la seconda sfilata dei carri allegorici che partirà da via Visso (all’altezza della rotatoria di viale Guglielmo Marconi), per poi proseguire verso viale Trento e Trieste e concludersi in via Fratelli Cervi, nell’area di parcheggio adiacente il Museo dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia.

Giovedì 15 febbraio, infine, alle ore 17.00, si terrà l’estrazione della lotteria del Carnevale presso il supermercato Tigre in viale Trento e Trieste.