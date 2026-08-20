Carla Casciari nominata garante per le persone anziane - Tuttoggi.info

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Carla Casciari nominata garante per le persone anziane

Redazione

Carla Casciari nominata garante per le persone anziane

Gio, 20/08/2026 - 07:42

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Carla Casciari è la nuova garante regionale per le persone anziane, figura appena istituita e che si aggiunge agli altri garanti esistenti in Umbria. La nomina è stata fatta dalla presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, a conclusione dell’iter previsto dalla legge istitutiva.

Cinquantasei anni, Carla Casciari è stata assessora regionale al sociale nella prima Giunta guidata da Catiuscia Marini e poi consigliera regionale nei successivi quattro anni.

“Alla neogarante Casciari – spiega la presidente Bistocchi – vanno gli auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà svolgere al meglio il compito di tutelare gli anziani dell’Umbria, una fascia in crescita e che necessita di risposte e attenzioni. Con la nuova Garante per le persone anziane, si completa il quadro di nomine in capo all’Assemblea legislativa, con funzioni di tutela di fasce di popolazione ritenute più deboli”.

Per presentare ufficialmente i nuovi garanti per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale (Andrea Pensi), i diritti delle persone con disabilità (Renato Tomei), l’infanzia e l’adolescenza (Matteo Severini), le persone anziane (Carla Casciari) e il difensore civico regionale (Fabrizio Schettini) si terrà una conferenza stampa la settimana prossima. Parteciperanno la presidente Sarah Bistocchi, il difensore civico regionale e i quattro garanti.

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