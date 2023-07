Cardiologi per Spoleto, già 4 domande per il posto fisso. E si cercano pure altri dirigenti - Tuttoggi.info

L'Usl Umbria 2 pubblica il bando a tempo indeterminato per cardiologi a Spoleto e subito arrivano le domande. Dalla Regione ok ad altri bandi

Finalmente c’è l’annunciato ed atteso concorso a tempo indeterminato per assumere cardiologi destinati all’ospedale di Spoleto. E finalmente ci sono le domande, già 4, di aspiranti medici specialisti pronti a lavorare al San Matteo degli Infermi.

Appena una decina di giorni fa il direttore generale dell’Usl Umbria 2 Massimo De Fino demoralizzato annunciava l’ennesimo bando (ma a tempo determinato) deserto per la cardiologia di Spoleto. Ma ora che ha emanato quello con prospettive a lungo termine, che aveva annunciato a maggio, la risposta c’è stata già. Nonostante i termini delle domande scadano tra una ventina di giorni, sono già 4 i cardiologi che hanno presentato la propria istanza per il posto fisso al nosocomio spoletino.

Soluzioni tampone per garantire servizio h12, ma ora ci sono prospettive per i cardiologi h24

Nei giorni scorsi, in occasione della donazione da parte del club Inner Wheel di presidi a sostegno del “codice rosa” del pronto soccorso, il direttore generale dell’Usl aveva annunciato le difficoltà nel garantire anche il servizio h12 di cardiologia attualmente a Spoleto. Esternando pubblicamente la propria frustrazione per il non riuscire a risolvere i problemi del San Matteo degli Infermi, quasi una sfida personale, tanto da aver detto di essere pronto a rimettere il proprio mandato nelle mani della Regione Umbria vista la sua impotenza. In realtà, appena pubblicato il bando a tempo indeterminato per cardiologi – come chiesto da tempo dalle istituzioni e dalla cittadinanza – la risposta positiva c’è stata. E dunque anche la prospettiva di veder riattivato il servizio h24 di Cardiologia in quello che sulla carta è ancora un ospedale Dea di primo livello, in attesa della realizzazione dell’ospedale unico Foligno – Spoleto.

I due concorsi

Dopo gli annunci fatti a inizio maggio e la promessa di risolvere la problematica entro la fine di quel mese senza tuttavia riuscire a garantirla, De Fino nelle ultime settimane ha dato il via libera a due bandi di concorso per cardiologi: uno a tempo determinato – andato deserto – ed uno a tempo indeterminato. La selezione tecnicamente è per la copertura di “4 posti di dirigente medico nella disciplina di Cardiologia, area medica e delle specialità mediche” da destinare al presidio ospedaliero di Spoleto. La precedente graduatoria rivolta a tutto il territorio dell’Usl 2, infatti, va ricordato, aveva visto i medici ammessi rifiutare il posto al San Matteo degli Infermi o dare quanto meno la propria disponibilità per l’ospedale di Foligno prioritariamente e soltanto per un monte orario minimo per Spoleto. Da qui la selezione rivolta unicamente a quest’ultimo nosocomio.

Ora l’azienda sanitaria fa sapere che “al momento quattro professionisti hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso ma rimane ancora tempo utile per inviare altre candidature – la scadenza è fissata infatti alle ore 14,00 di lunedì 24 luglio”. Tutte le informazioni utili relative al concorso pubblico, con le modalità di presentazione delle domande, sono consultabili nel sito web istituzionale dell’Azienda Usl Umbria 2, sezione “Concorsi”.

“L’Azienda Usl Umbria 2, confermando con azioni concrete il massimo impegno per il potenziamento degli organici e dei servizi ospedalieri e territoriali, – dice in una nota – confida in un’ampia partecipazione di medici cardiologi con l’obiettivo del pieno soddisfacimento e la totale copertura delle necessità dell’ospedale di Spoleto, attraverso rapporti di lavoro stabili ed ampie garanzie di solide e soddisfacenti prospettive di crescita professionale“.

Si muove anche la Regione: altri bandi per Spoleto e Foligno

Intanto la Giunta regionale – su proposta dell’assessore alla Salute, Luca Coletto, – nella giornata di mercoledì ha approvato un atto che autorizza l’Azienda Usl Umbria 2 alla copertura dei posti vacanti in organico riferiti alle seguenti posizioni funzionali apicali:

n. 1 incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio ospedaliero di Foligno,

n. 1 incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio ospedaliero di Spoleto,

n. 1 incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria P.O. di Foligno e Spoleto.

L’Usl, dunque, ora potrà bandire i concorsi anche per queste tre figure professionali. I direttori dei due ospedali, infatti, sono ormai provvisori da diverso tempo.

“L’atto approvato stamani – ha riferito l’assessore Coletto – va nell’ottica di favorire l’attività dei presidi ospedalieri di Foligno e Spoleto garantendo ai cittadini risposte sempre più adeguate alla domanda di cura e di prevenzione”.

Deciso il riparto per i fondi aggiuntivi per il personale di pronto soccorso

L’assessore Coletto ha quindi reso noto che Giunta regionale con deliberazione n.686 ha preso atto dell’accordo sindacale raggiunto con la direzione sanità in merito al riparto delle risorse pari a 1.044.186 euro, destinate a riconoscere le particolari condizioni di lavoro svolto dal personale dipendente delle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale nei Pronto soccorso. La somma di 1.044.186 sarà così ripartita: 221.901 all’Azienda Ospedaliera di Perugia, 116.877 all’Azienda Ospedaliera di Terni, 373.749 all’Usl 1 e 323.659 all’Usl 2.