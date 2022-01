Carabinieri ritrovano 3 bici rubate, si cercano proprietari - Tuttoggi

Le 3 bici rubate ritrovate dai carabinieri in un casolare abbandonato a Ponte San Giovanni: trovata una proprietaria, si cercano gli altri

Tre bici rubate sono state ritrovate in un casolare abbandonato dai carabinieri ed ora si cercano i proprietari di due di esse.

Nei giorni scorsi, infatti, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Perugia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in un’abitazione abbandonata, nella zona di Ponte San Giovanni, tre biciclette: due a pedalata assistita e una mountain bike, per un valore complessivo pari a 5.000 euro circa.

Gli immediati accertamenti condotti dai militari operanti, grazie anche al numero di telaio presente su una delle tre bici, hanno portato all’individuazione di uno dei proprietari. Si tratta di una perugina che, nella giornata di lunedì scorso, accortasi del furto della sua amata “due ruote” a pedalata assistita, del valore di circa 2.000 euro, perpetrato probabilmente nella giornata di domenica, si era recata dai carabinieri della Stazione di Perugia per formalizzare la denuncia. Grande è stato lo stupore e l’immensa gioia della donna quando ha ricevuto la chiamata dei carabinieri che la invitavano per il riconoscimento della bicicletta, ritrovata, contro ogni sua aspettativa, in così poco tempo.

Sono ancora in corso le indagini per risalire agli autori dei furti e, per rintracciare i proprietari delle altre due bici recuperate e sequestrate dai militari che, al momento, sono custodite presso un sito autorizzato.