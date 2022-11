Carabinieri indagati, c’è il trasferimento

I due uomini dell'Arma sono difesi dall'avvocato Giovanni Picuti e da David Brunelli

Ci sarebbe il trasferimento per i due carabinieri in servizio a Foligno, indagati dalla Procura di Spoleto con l’accusa di concussione e tentata cessione di droga il maresciallo Francesco Matalone, falso il brigadiere Gianluca Insinga. Entrambi sarebbero stati spostati dai vertici dell’Arma in due stazioni di fuori regione.

L’indagine della Procura di Spoleto

I due uomini dell’Arma sono difesi il primo dall’avvocato Giovanni Picuti e dal suo studio, il secondo da David Brunelli. Lo spostamento, che trova parziali conferme e che è stato rilanciato giovedì dal Tgr dell’Umbria, sarebbe una misura di tutela, fino alla conclusione delle indagini portate avanti dalla Procura di Spoleto.