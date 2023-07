Cappelline gentilizie, proprietario cercasi: ad Assisi 30 all'asta - Tuttoggi.info

È stata indetta l’asta pubblica per l’assegnazione di 30 cappelline gentilizie che si trovano nei vari cimiteri della città. Il bando si può visionare sul sito internet del Comune di Assisi.

Il giorno dell’asta è stato fissato il 3 agosto prossimo, alle ore 16 presso la sede municipale di Santa Maria degli Angeli. Le domande vanno presentate entro il 31 luglio, entro e non oltre le ore 12, e possono essere inviate tramite servizio postale o servizi privati di recapito postale o consegna a mano all’Ufficio relazioni con il pubblico in piazza del Comune, 10. La durata della concessione delle cappelline gentilizie, che saranno assegnate nello stato in cui attualmente si trovano, è stabilita in 99 anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto.È obbligatorio effettuare un sopralluogo presso la cappellina per cui si intende partecipare alla gara previo appuntamento da richiedersi all’ufficio cimiteri o tramite email (giovanni.botticchia@comune.assisi.pg.it) oppure telefonando al numero 075/8138450 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e martedi e giovedì anche dalle 15 alle 17.