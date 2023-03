Assisi, tornano al Comune 30 cappelline gentilizie

Dopo la conclusione dell’iter procedurale, l’amministrazione comunale ha riacquisito la disponibilità di 31 antiche “cappelline gentilizie” che si trovano in uno stato di abbandono e incuria nei cimiteri di Assisi in particolare in quello monumentale del capoluogo. Ora si tratta di disporre il bando per la nuova assegnazione.

Gli uffici che si occupano della gestione dei cimiteri comunali hanno individuato le “cappelline gentilizie” che versavano in cattive condizioni, poi hanno effettuato una ricerca dei concessionari (o degli aventi diritto) a cui è stata inviata una diffida con cui si sono richieste giustificazioni dello stato di degrado e soprattutto l’invito a pulire e sistemare le “cappelline” entro 3 mesi e non oltre un anno dall’inizio dei lavori.