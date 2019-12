Capodanno, vietati botti in centro storico | "No" anche a bevande in vetro e lattine - Tuttoggi

Sulla base delle disposizioni dettate dal Ministero dell’Interno, relative agli aspetti di Safety (salvaguardia incolumità delle persone) e Security (sicurezza pubblica), il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati ha emesso un’apposita ordinanza per Capodanno, che riguarda il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande, per asporto, in vetro e lattine nonché il divieto di botti e fuochi pirotecnici all’interno del centro storico.



Al fine di “tutelare la pubblica incolumità, per salvaguardare il decoro dell’ambiente e del patrimonio urbano, e considerato che nel corso della serata di San Silvestro gli spazi pubblici sono più frequentati sia da eugubini che da turisti“, il primo divieto è rivolto in particolare ai titolari di pubblici esercizi, di distributori automatici nonché ai venditori ambulanti, operanti in centro storico, delimitato dalle mura urbiche e Largo Porta Marmorea, e sarà in vigore dalle ore 18 del 31 dicembre alle ore 8 del 1 gennaio 2019. La violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro.



Con l’obiettivo di “tutelare la quiete di persone e animali, il patrimonio pubblico e privato e l’incolumità di tutti“, viene inoltre vietato di far esplodere dalle ore 14 del 31 dicembre fino alle ore 8 del 1 gennaio 2019, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all’interno del centro storico di Gubbio e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali. Gli stessi possono essere comunque esplosi in altri luoghi, dove non espressamente vietato dall’ordinanza, e comunque a debita distanza da persone fragili e da animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi. Per chi contravviene alla disposizione, è prevista una multa da 25 a 500 euro.