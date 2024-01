Capodanno senza incidenti per i botti, solo eccessi con l’alcol

Al pronto soccorso di Perugia nessun ferito per petardi e fuochi d'artificio, solo alcuni giovani che hanno bevuto troppo

E’ stata una notte di Capodanno senza incidenti provocati dai botti nel Perugino, segno che ordinanze e soprattutto appelli alla prudenza e al buonsenso hanno avuto effetto.

Non ci sono state medicazioni al pronto soccorso per gli effetti di petardi e fuochi d’artificio, come più volte accaduto in passato. La raccomandazione è di continuare a fare attenzione nelle prossime ore, per i botti rimasti e soprattutto nel non raccogliere in strada quelli rimasti inesplosi.

Un po’di lavoro al personale del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia lo ha dato invece l’eccesso di alcol. Con qualche giovane finito in coma etilico, accompagnato in ospedale dagli amici, e due interventi dell’autoambulanza del 118.

Nessun accesso al pronto soccorso dalla postazione creata nel centro storico, in occasione dello spettacolo dei dj che si è svolto senza incidenti.