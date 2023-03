Capitale Italiana della Cultura 2025, sale l’attesa in Umbria per la decisione finale

“I progetti messi in campo da Assisi, Orvieto e Spoleto – evidenzia l’assessore Agabiti – si caratterizzano per idee originali e contenuti di alto livello capaci di valorizzare e promuovere al meglio i loro territori. Dalla tradizione valoriale propria del messaggio francescano, per Assisi, all’innovazione digitale e dei nuovi linguaggi artistico-culturali, su cui ha puntato Orvieto, fino alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica di Spoleto”.

“Siamo di fronte a progetti ambiziosi – prosegue – che raccolgono la virtuosa tradizione dell’Umbria, valorizzandone la storia, il suo ineguagliabile patrimonio artistico e la sua originale capacità di porsi come autentico cuore verde d’Italia. È una sfida che proietta l’Umbria tra le regioni più virtuose e attrattive nel campo della cultura e che rappresenta un ulteriore elemento di crescita e di visibilità per tutti i nostri territori.

Dobbiamo cogliere, come amministratori, questa occasione come un ulteriore volano di crescita e di attrattività – conclude l’assessore Agabiti -, non solo per la città eventualmente scelta, ma per l’intero contesto geografico e culturale in cui essa si colloca”.