Caparezza a Spoleto, come cambia la viabilità

In occasione del Concerto di Caparezza che si terrà, all’interno del programma delle “Quattro stagioni – Spoleto d’Estate”, venerdì 31 agosto allo Stadio Comunale alle ore 21.15, è stata emessa apposita ordinanza che prevede una diversa disciplina del traffico veicolare.

Nell’ordinanza sono specificati:

a) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del 31 agosto 2018, nelle seguenti aree di circolazione in Viale Martiri della Resistenza, tratto compreso tra le intersezioni con viale Matteotti e via del Campo Sportivo, via del Campo Sportivo,ambo i lati, via Don Pietro Bonilli, ambo i lati, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Guido da Spoleto e via delle Monterozze.

b) Il divieto di transito veicolare dalle ore 18,00 alle ore 24,00, e comunque fino al completo sgombero degli spettatori, il giorno 31 agosto 2018 in via Don Pietro Bonilli , fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di polizia in servizio d’emergenza, dei residenti in via Don Pietro Bonilli, via Guido da Spoleto, via della Vigna, e dei veicoli al servizio di titolari di contrassegno invalidi;,

c) Il divieto di transito veicolare in via Don Pietro Bonilli, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Guido da Spoleto e via delle Monterozze, il giorno 31 agosto 2018 dalle ore 18,00 alle ore 24,00, e comunque fino al completo deflusso degli spettatori;

d) Il divieto di transito pedonale in via del Campo Sportivo, il giorno 31 agosto 2018 dalle ore 18,00 alle ore 24,00, e comunque fino al completo deflusso del pubblico, fatta eccezione per gli spettatori muniti di titolo di accesso per il luogo dell’evento, che potranno accedere in tale area, a partire dalle ore 19,00;

e) l’istituzione del senso unico di marcia, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 31 luglio 2018, nel tratto di viale Martiri della Resistenza compreso tra via San Paolo e porta Loreto, con tale direzione di marcia, fatta eccezione per il TPRL, i mezzi di polizia e di soccorso ed i taxi;

f) l’istituzione del senso unico di marcia, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 31 luglio 2018, in via San Paolo, secondo la direttrice di marcia, via Valadier, viale Martiri della Resistenza, con contestuale possibilità di sosta nel lato sinistro di tale via, secondo la predetta direttrice di marcia.

