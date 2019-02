Caos PD a Foligno, si dimette la capogruppo in consiglio comunale Seriana Mariani

share

Seriana Mariani, capogruppo Pd al Consiglio comunale di Foligno, si è dimessa dall'incarico di capogruppo. Lo ha reso noto la stessa Mariani che ha ufficializzato in data odierna le dimissioni.

“La vicenda che si è consumata con la mia mancata elezione in rappresentanza di Foligno e del suo comprensorio, in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale di Perugia che si è svolto il 3 febbraio scorso, non può non produrre effetti – ha sottolineato la Mariani – devo quindi prendere atto del risultato e trarne le conseguenze. Foligno, dopo avere avuto il Presidente della Provincia, non ha più un suo rappresentante. La città – considerata il Comune che può bloccare l’avanzata della destra in Umbria nelle prossime elezioni amministrative – non è stata messa al riparo dalle tensioni. Non è stato colto un risultato alla nostra portata e che rischia di pesare in maniera negativa per l’intero centrosinistra in Umbria”.

