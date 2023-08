Cantieri in centro a Spoleto, chiuse al traffico via Filitteria e via Tobagi - Tuttoggi.info

La variazione si è resa necessaria per alcuni lavori di cantiere che prevedono il montaggio di una gru lo stazionamento di una autogrù

Il comune di Spoleto rende nota una modifica della disciplina del traffico nella zona di via Filitteria e di via Walter Tobagi, nel centro storico di Spoleto, dalle ore 7 alle ore 18 di mercoledì’ 30 e di giovedì 31 agosto.

La variazione si è resa necessaria per alcuni lavori di cantiere che prevedono il montaggio di una gru in vicolo SS. Giovanni e Paolo e lo stazionamento di una autogrù in via Walter Tobagi e in piazza Pianciani.

Per consentire lo svolgersi degli interventi in condizioni di sicurezza, la Polizia Locale ha disposto le seguenti misure:

mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 2023 dalle ore 07,00 alle 18,00 in via Walter Tobagi e Vicolo SS. Giovanni e Paolo la circolazione veicolare e pedonale è vietata. È prevista la deviazione su percorsi alternativi;

sempre mercoledì 30 e giovedì 31 agosto dalle ore 07,00 alle 18,00, ad eccezione di alcune categorie come residenti, ospiti alberghi, mezzi di soccorso, è vietata la circolazione in Via Filitteria, con deviazione in via Belli. La circolazione dei veicoli autorizzati in via Filitteria è regolamentata a senso unico alternato con utilizzo di agenti del traffico;

Infine in via Walter Tobagi e Vicolo SS. Giovanni e Paolo è vietata la sosta, ad eccezione dei mezzi impegnati nei lavori, dalle ore 06,00 del 30 alle 19,00 di giovedì 31 agosto 2023.

