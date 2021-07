Cane in mezzo alla strada, riportato a casa dai carabinieri - Tuttoggi

Cane scappa di casa, avvistato impaurito in mezzo alla strada provinciale: i carabinieri lo salvano e lo riportano al proprietario

La pattuglia della Stazione Carabinieri di Montecastrilli stava effettuando questa mattina (sabato 10 luglio) un posto di controllo sulla SP 35 quando veniva informata da alcuni automobilisti che poco più avanti un cane di grossa taglia, agitato e smarrito, attraversava ripetutamente la carreggiata. Poiché la strada è fuori dal centro abitato e molto trafficata tale circostanza costituiva un serio pericolo per l’animale e per la circolazione stradale, i militari interrompevano immediatamente in servizio e si mettevano alla ricerca del cane.

Individuato il cane i militari hanno cercato di calmarlo e di metterlo al riparo dal traffico veicolare, adoperandosi per rintracciare il proprietario tramite il veterinario del posto.

Rintracciato, il proprietario è stato felicissimo di aver ritrovato il suo amico a 4 zampe che stava disperatamente cercando da qualche ora, dopo che lo stesso era scappato dal giardino di casa approfittando di un momento di distrazione dei proprietari.