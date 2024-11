Campo scuola Terni, 300mila euro dalla Fondazione Carit - Tuttoggi.info

Nella seduta del 4 novembre scorso il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carit ha deliberato un finanziamento di 300.000,00 Euro in favore del Comune di Terni per contribuire alla riqualificazione del Campo scuola “F. Casagrande” di Terni.

Il supporto della Fondazione è stato ritenuto cruciale per creare le condizioni ottimali e necessarie per ottenere l’omologazione ufficiale del Campo, che sarà rilasciata dagli uffici preposti della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Questa certificazione renderà il campo un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi prestigiosi, garantendo standard elevati per la competizione e l’allenamento.

Campo scuola, gli interventi finanziati dalla Fondazione Carit

La Fondazione contribuirà, pertanto, a finanziare le spese per la realizzazione dei seguenti tre interventi prioritari:

– fornitura di tutte le attrezzature sportive e degli arredi tecnici necessari per l’ottenimento dell’omologazione dell’impianto da parte della FIDAL in Classe B – Fascia 1;

– realizzazione ex novo di una porzione di pista, da adibire ad apposito pistino per gli allenamenti;

– adeguamento dei locali posti sotto alle tribune a palestrina e magazzino.

“Ci si augura che la riqualificazione completa del complesso possa avere un impatto positivo sul territorio, portando con sé importanti risultati come il miglioramento dell’immagine del territorio e l’incremento delle presenze turistiche – si legge in una nota della Fondazione – Questi fattori contribuiranno a creare nuovi flussi turistici verso Terni, che diventerà una sede privilegiata per eventi sportivi nazionali e internazionali di atletica leggera, rafforzando ulteriormente il suo posizionamento come centro sportivo di eccellenza”.