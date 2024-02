Campionato Provinciale Giovanile di Scacchi - Tuttoggi.info

Domenica 25 febbraio presso l’hotel Velino di Marmore si è disputato il Campionato Giovanile Provinciale Ternano di Scacchi per le categorie U8/U10/U12/U14/ U16/U18.

L’evento ha riscosso notevole interesse ed ha coinvolto numerosi atleti provenienti dalla nostra provincia e dalle regioni limitrofe.

Gli Atleti Ternani tesserati con il Circolo Scacchistico Bolognese, del Presidente Giulio Calavalle ed accompagnati dall’Istruttore Federale Francesco Rizzo hanno ben figurato in tutte le categorie ecco i risultati ottenuti:

Tommaso Lucaroni. Vergelli Agata e Coletti Marco si sono qualificazione s i sono qualificati di diritto alla fase finale di Fiuggi.

Mentre Galletti Andrea e Pacelli Mattia, visto la loro performance molto positiva devono ancora sapere l’esito finale anche perche sono arrivati in tre tutti con 3 punti su 5.

Chiaramente tutti i ragazzi si sono dati battaglia nelle 64 case avendo dei risultati molto positivi.

Francesco Rizzo istruttore federale di scacchi



Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.