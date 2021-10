Camera ardente per mons. Marino, lunedì i funerali

La comunità di Ponte San Giovanni, la chiesa locale e il mondo della scuola in lutto per la morte del sacerdote ed ex insegnante

Lutto a Ponte San Giovanni e nella Chiesa locale, ma anche nel mondo della scuola, per la scomparsa di mons. Marino Riccieri, insegnante di lettere in diverse scuole statali della provincia, per tanti anni vicario parrocchiale nella frazione perugina.

Da questa mattina (sabato) alle ore 12 chi vorrà potrà rendere omaggio a mons. Riccieri, morto all’età di 92 anni, nella camera ardente allestita nel salone parrocchiale della chiesa di Ponte San Giovanni. Dove lunedì, alle 11, saranno celebrati i funerali dal cardinale Gualtiero Bassetti, insieme al parroco don Antonio Sabatini e al vicario episcopale della Terna zona dell’Archidiocesi mons. Giuseppe Piccioni.

La salma di mons. Marino Riccieri sarà tumulata nel cimitero di Pieve di Campo.