Cambio residenza? Si fa online | Torgiano primo Comune in Umbria

Unico comune umbro ammesso alla sperimentazione | Ecco quali servizi si possono attivare senza recarsi agli sportelli dell'anagrafe

Il cambio di residenza? Ora si fa online. Torgiano è il primo Comune in Umbria ammesso alla sperimentazione.

Senza andare all’anagrafe si potranno effettuare spostamenti anagrafici da altri comuni e verso altri comuni sperimentatori e di indirizzi anagrafici, interni al comune.

Tale procedura innovativa, si va ad inserire nel solco già tracciato, in termini di digitalizzazione, dal Comune di Torgiano, che lo ha visto partecipare alla prima fase di emissione della Carta d’Identità Elettronica (aprile 2011 come 4° comune umbro e 170° a livello nazionale) e terminare con la nuova versione da ottobre 2016.

Inoltre, dal 23/08/2017, Torgiano è subentrato nell’Anagrafe Nazionale per Popolazione Residente (ora definitivamente costituita) come 12° Comune in Italia, 1° in Umbria e 2° in tutto il centro sud.

“Con questo ulteriore step il Comune- afferma il sindaco Eridano Liberti – coadiuvato in questa operazione dal Responsabile dei Servizi Demografici ed Informatici – intende proseguire nella strada del miglioramento costante dei servizi erogati al cittadino, con lo sguardo al futuro, rappresentato sempre di più dall’innovazione e dal processo di digitalizzazione, per intercettare tutte le opportunità che le tecnologie digitali abilitano, sia all’interno delle amministrazioni, sia nei rapporti tra queste e i cittadini e le imprese del territorio”.

Prossimamente verranno, pertanto, calendarizzati un serie di incontri su tutto il territorio, al fine di promuovere e divulgare l’utilizzo del nuovo strumento informatico.